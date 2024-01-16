В Совбезе Курдистана назвали атаку по Эрбилю нарушением суверенитета Ирака

По данным портала Shafaq news, Совбез счел "иранское нападение нарушением соглашения по безопасности между Багдадом и Тегераном"

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Ракетная атака Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по административному центру Иракского Курдистана - городу Эрбилю - является вопиющим нарушением суверенитета Ирака. Об этом говорится в заявлении Совета безопасности курдского автономного региона.

"Ракетный обстрел, совершенный КСИР по районам города Эрбиль, является вопиющим нарушением суверенитета [автономного] региона и всего Ирака", - говорится в заявлении, опубликованном порталом Shafaq news. Кроме того, Совбез Иракского Курдистана счел "иранское нападение нарушением соглашения по безопасности между Багдадом и Тегераном", подчеркнув, что "Иран использует ненужные оправдания для нападения на Эрбиль".

Премьер-министр автономного региона Масрур Барзани осудил атаку КСИР и призвал международное сообщество "не хранить молчание в ответ на несправедливость, которой подвергается народ Курдистана". "В ближайшие дни мы будем в постоянном контакте с международным сообществом, чтобы положить конец этим жестоким нападениям на невинных людей Курдистана".

В ночь на вторник КСИР атаковал баллистическими ракетами несколько объектов в Эрбиле. Согласно заявлению элитных частей ВС Ирана, бомбардировке были подвергнуты "несколько объектов террористов в Эрбиле в ответ на недавние недавние террористические акты внутри Ирана". Указывается также, что в результате атаки "был уничтожен главный шпионский штаб [израильской службы разведки] "Моссад" в Иракском Курдистане".