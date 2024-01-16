Маск поддержал идею Киева провести мирную конференцию в Швейцарии

Настало время прекратить смерти в окопах, заявил он

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Илон Маск надеется, что мирную конференцию высокого уровня, об организации которой попросил Швейцарию президент Украины Владимир Зеленский, удастся провести. Об этом он написал на своей странице в X (ранее Twitter).

"Надеюсь, это [мирная конференция] произойдет. Настало время прекратить смерти в окопах", - отметил миллиардер.

Маск реагировал на твит одного из пользователей платформы, который опубликовал скриншот материала газеты Daily Mail с заголовком "Президент Зеленский попросил Швейцарию организовать "мирную конференцию высокого уровня".

15 января об этом сообщила президент Швейцарской Конфедерации Виола Амхерд на совместной пресс-конференции с Зеленским, который прибыл в Берн с визитом. По ее словам, Зеленский попросил Швейцарию организовать мирную конференцию высокого уровня по продвигаемой Киевом "формуле мира", Берн готов ее провести. Дальнейшие шаги стороны прорабатывают.

Президент Украины, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, выдвинул так называемый план достижения мира из 10 пунктов, не учитывающий позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Киева о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе вокруг Украины, поэтому продолжает специальную военную операцию.