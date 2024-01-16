В Эстонии задержали россиянина по подозрению в работе на спецслужбы РФ

По данным гостелерадио ERR, полиция задержала бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова 3 января

ВИЛЬНЮС, 16 января. /ТАСС/. Власти Эстонии задержали гражданина РФ, бывшего профессора Тартуского университета Вячеслава Морозова по подозрению в работе на российские спецслужбы. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR со ссылкой на прокуратуру республики.

По его данным, полиция задержала Морозова 3 января. Россиянин находится в таллинской тюрьме. Деталей выдвинутых против Морозова подозрений эстонские правоохранительные органы не предоставили.

Как указала в комментарии ERR государственный прокурор Трийну Олев, по мнению властей, находясь на свободе, гражданин РФ может "уклоняться от уголовного преследования или продолжать совершать преступления". "Поэтому мы обратились в суд с ходатайством о взятии под стражу. Харьюский уездный суд согласился с оценкой прокуратуры и заключил мужчину под стражу на срок до двух месяцев", - добавила она.

Портал поясняет, что ранее Морозов работал в институте политических исследований им. Юхана Шютте Тартуского университета. Руководитель института сообщила ERR, что Морозова уволили из университета после того, как против него были выдвинуты подозрения. При этом, согласно информации портала, он работал в учебном заведении до 11 января 2024 года.