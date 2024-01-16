Орбан приветствовал победу Трампа на предвыборных собраниях республиканцев в Айове

Глава венгерского правительства давно открыто желает экс-президенту США победы на выборах и возвращения в Белый дом

БУДАПЕШТ, 16 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал победу бывшего президента США Дональда Трампа на собраниях активистов Республиканской партии в штате Айова.

"Давно ожидаемая победа!" - написал Орбан на своей странице в Х (ранее Twitter), сопроводив публикацию фотографией Трампа.

Глава венгерского правительства давно симпатизирует экс-президенту США и открыто желает ему победы на выборах и возвращения в Белый дом. Трамп, в свою очередь, называет Орбана сильным лидером. В то же время у премьер-министра Венгрии сложились напряженные отношения с администрацией действующего президента США демократа Джо Байдена. Соединенные Штаты не одобряют позицию Венгрии по ряду международных вопросов, в том числе по Украине, а Будапешт обвиняет Вашингтон в попытках вмешательства во внутренние дела и поддержке политической оппозиции.

С собраний партийных активистов в Айове, состоявшихся 15 января, начался отбор кандидатов от республиканцев на президентские выборы в США. Выборы пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года действующий хозяин Белого дома Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года и считается фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.