СМИ: удар Ирана по Ираку может привести к разрыву соглашения о безопасности между странами

Правительство Ирака уже назвало обстрел Эрбиля нарушением суверенитета страны и заявило о намерении подать жалобу в Совет Безопасности ООН

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. Недавний удар ВС Ирана по Эрбилю, административному центру Иракского Курдистана на севере Ирака, может привести к разрыву соглашения об обеспечении безопасности на границе двух стран. Об этом сообщил иракский телеканал As-Sumaria со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

"Удар Ирана по гражданским объектам в Эрбиле на севере Ирака несет риск разрыва соглашения о безопасности между двумя странами", - сказал неназванный собеседник телеканала.

В ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) нанес удар по израильским "шпионским центрам" в Эрбиле, а также сторонникам антииранских террористических группировок в Иракском Курдистане, передало агентство IRNA. Согласно заявлению элитных частей ВС исламской республики, объекты в окрестностях Эрбиля были атакованы в ответ на теракт, совершенный 3 января в иранском Кермане, а также "недавние злодеяния сионистского режима, приведшие к мученической смерти командиров Корпуса стражей исламской революции и оси сопротивления". Правительство Ирака назвало обстрел Эрбиля нарушением суверенитета страны и заявило о намерении подать жалобу в Совет Безопасности ООН.

В 2022 году подразделения КСИР несколько раз наносили удары по объектам Демократической партии Иранского Курдистана в Эрбиле, которую Тегеран считает террористической. Ракетным обстрелам подвергались объекты другой запрещенной в исламской республике организации - Объединенной партии Иранского Курдистана, действующей на территории иракской провинции Сулеймания.

Операции против этих формирований проводились в конце 2022 года на фоне антиправительственных волнений, которыми были охвачены населенные курдами регионы в Иране. Тегеран указывал на причастность к беспорядкам сепаратистских курдских организаций, базирующихся в соседнем Ираке. В 2023 году сторону достигли соглашения, в соответствии с которым Багдад взял на себя обязательство разоружить базирующиеся в Иракском Курдистане группировки.