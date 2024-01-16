В Иране заявили, что Ирак не выполняет условия соглашения по безопасности

Председатель комиссии Меджлиса по национальной безопасности и внешней политики Вахид Джалалзаде отметил, что Иран призывает Ирак уделить большее внимание этому соглашению и не позволять врагам исламской республики использовать территорию для антииранской деятельности

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. Председатель комиссии иранского Меджлиса по национальной безопасности и внешней политики Вахид Джалалзаде выступил с утверждением о том, что Ирак не выполняет некоторые положения соглашения по безопасности с Ираном.

"К сожалению, некоторые положения ирано-иракского соглашения по безопасности до сих пор не выполнены. Мы все еще наблюдаем передвижения террористов в Курдистане, хотя для нас это неприемлемо", - сказал Джалалзаде в интервью корреспонденту агентства Mehr. По его словам, Иран призывает иракское правительство уделить большее внимание этому соглашению и не позволять врагам исламской республики использовать территорию Ирака для антииранской деятельности.

19 марта 2023 года в Багдаде было подписано соглашение между Ираком и Ираном в сфере безопасности. Премьер-министр Ирака Ас-Судани подчеркнул на переговорах с иранской делегацией, что Ирак не позволит использовать свою территорию для нападения на другие страны или любых других действий, нарушающих его суверенитет.

В ночь на 16 января КСИР атаковал баллистическими ракетами несколько объектов в Эрбиле - административном центре Иракского Курдистана на севере Ирака. Согласно заявлению элитных частей ВС Ирана, бомбардировке были подвергнуты "несколько объектов террористов в Эрбиле в ответ на недавние террористические акты внутри Ирана". Указывается также, что в результате атаки "был уничтожен главный шпионский штаб [израильской службы разведки] "Моссад" в Иракском Курдистане".