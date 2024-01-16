Лидер иракских курдов назвал удар по Эрбилю попыткой Ирана скрыть собственные проблемы

Масуд Барзани считает удар "преступным" и "позорным для тех, кто его совершил"

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Атака Корпуса стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) на административный центр Иракского Курдистана город Эрбиль является попыткой иранских властей скрыть свои собственные проблемы. Уверенность в этом выразил политический лидер иракских курдов, председатель Демократической партии Курдистана (ДПК) Масуд Барзани.

"Те, кто стоит за ударом по Эрбилю, прекрасно знают, что все их обвинения не имеют под собой никаких оснований. Они пытаются скрыть свои собственные проблемы, обстреливая Иракский Курдистан", - приводит его слова информационный портал Shafaq News. Лидер иракских курдов назвал удар по Эрбилю "преступным" и "позорным для тех, кто его совершил", а также подчеркнул, что решительно осуждает подобные нападения, которые, по его словам, Иран и его союзники совершают с 2020 года.

Возглавляемая Барзани партия выпустила во вторник заявление, в котором призвала иракский парламент созвать экстренное заседание для обсуждения удара по Эрбилю, а правительство - активизировать системы ПВО для предотвращения подобных атак в будущем. ДПК также призвала международное сообщество и Совет Безопасности ООН "занять твердую позицию" в отношении произошедшего.