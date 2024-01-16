Хабек уверен, что германский бизнес будет инвестировать в экономику Украины

По словам министра по делам экономики и защиты климата ФРГ, правительство предоставляет фирмам инвестиционные гарантии, которые защищают инвестиции аналогично страхованию рисков

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("Зеленые") уверен, что германские компании будут инвестировать в украинскую экономику. Об этом он заявил на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, передает агентство DPA.

Хабек отметил, что правительство ФРГ предоставляет фирмам инвестиционные гарантии, которые защищают инвестиции аналогично страхованию рисков. Эти гарантии являются "чрезвычайно успешным шагом, который показывает веру в то, что Украина выстоит в этой сложной ситуации, и в то, что германские компании будут инвестировать в Украину", утверждал министр. Он сообщил, что в Давосе намерен убеждать представителей других стран использовать подобный механизм.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Его тема - "Восстановление доверия". Форум собрал руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из более 120 стран, всего - более 2,8 тыс. участников. Россия не представлена на нынешней встрече в Давосе, поскольку организаторы, как и в 2023 году, не направили приглашения россиянам.