На Украине мужчина получил условный срок за попытку продажи флага СССР

Его признали виновным по статье о запрете на изготовление и распространение коммунистической символики

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Суд во Львовской области Украины приговорил к двухлетнему условному сроку мужчину, который пытался продать в интернете флаг СССР. Об этом сообщило информационное агентство ТСН.

Мужчину признали виновным по статье о запрете на изготовление и распространение коммунистической символики. При этом сам он вину не признал и заявил, что не знал о действующем на Украине запрете. Уголовное дело было возбуждено по заявлению другого гражданина Украины, увидевшего объявление в интернете.

После госпереворота 2014 года на Украине был принят закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов". С этого времени в стране началась, в частности, борьба с символикой и памятниками советского времени. За восемь лет на Украине были демонтированы более 2 тыс. памятников советским деятелям, изменены названия более 900 населенных пунктов, а также около 50 тыс. улиц, площадей и других объектов.

В последнее время украинские власти активизировали эту кампанию. По всей стране сносят памятники, переименовывают улицы, носящие имена русских и советских писателей, художников, ученых, путешественников. 21 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "Об осуждении и запрете на пропаганду российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". Этот документ запрещает присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями.