Вице-премьер Молдавии считает необоснованной реакцию Приднестровья на взимание пошлин

Олег Серебрян заверил, что Кишинев нацелен на мирное решение приднестровского вопроса

КИШИНЕВ, 16 января. /ТАСС/. Кишинев считает, что реакция Тирасполя на введение Молдавией пошлин на импорт в Приднестровье с 2024 года не имеет обоснований. Об этом заявил вице-премьер Молдавии Олег Серебрян на встрече с главой МИД непризнанного Приднестровья Виталием Игнатьевым, которая проходит в офисе миссии ОБСЕ в Тирасполе.

"Необоснованная, с нашей точки зрения, бурная реакция Тирасполя на попытки уравновесить экономических агентов на обоих берегах Днестра", - сказал Серебрян. Он также выразил обеспокоенность в связи с планами властей Приднестровья в качестве ответных мер увеличить сборы с молдавских учреждений, находящихся на левом берегу Днестра.

Представитель Молдавии заверил, что Кишинев нацелен на мирное решение приднестровского вопроса. Он также выразил сожаление в связи со стагнацией переговорного процесса. "Последний раз мы встречались 20 июня. Семимесячный перерыв - достаточно длительный срок. Конечно, мы сожалеем об этом и надеемся, что 2024 год будет более успешным в плане переговоров", - сказал Серебрян.

Отношения между Кишиневом и Тирасполем начали постепенно ухудшаться с 2020 года после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала несколько жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с лидером непризнанной республики Вадимом Красносельским.

Тирасполь призывает к возобновлению переговоров на всех площадках, включая формат "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, а также наблюдатели от ЕС и США). Там обвиняют Молдавию в блокировании этих инициатив.