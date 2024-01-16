В Белоруссии сообщили, что новая Военная доктрина определяет взгляды на применение ТЯО

По словам министра обороны республики Виктора Хренина, ключевой посыл новой Военной доктрины Белоруссии заключается в том, что ни один народ не рассматривается как враг республики, несмотря на действия их правительств

МИНСК, 16 января. /ТАСС/. Обновленная Военная доктрина Белоруссии четко определяет источники военных угроз для страны, а также меры реагирования на них и взгляды на применение тактического ядерного оружия (ТЯО). Об этом на совещании с президентом республики Александром Лукашенко рассказал министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

"Доктрина стала адресной: мы четко называем источники военных угроз нашей стране. Она усилила связь с проектом концепции национальной безопасности: мы четко выстроили и сформулировали те меры, которые государство будет принимать при возникновении рисков, вызовов и угроз. В рамках реагирования на возможные военные угрозы мы четко определили и доводим взгляды Республики Беларусь на применение размещенного на нашей территории тактического ядерного оружия", - приводит слова Хренина издание "СБ. Беларусь сегодня".

В документе также четко определены обязательства республики перед союзниками с учетом опыта неудавшегося госпереворота в Казахстане в 2022 году. Министр добавил, что по результатам проведенной работы и прошедшего совещания Лукашенко поручил дополнительно доработать документ перед вынесением его на утверждение Всебелорусским народным собранием.

Миролюбивый характер

По словам Хренина, ключевой посыл новой Военной доктрины Белоруссии заключается в том, что ни один народ не рассматривается как враг республики, несмотря на действия их правительств. "Мы четко подчеркиваем и говорим в ней (обновленной Военной доктрине - прим. ТАСС), что Беларусь ни один народ не рассматривает как своего врага, несмотря на действия их правительств. Это ключевой посыл, дух Военной доктрины", - приводит слова Хренина агентство БелТА.

Он подчеркнул, что дух документа - миролюбивый характер белорусского народа. Хренин добавил, что доктрина является основополагающим документом, "где отражены основные взгляды государства на мир и войну, на применение военной силы в рамках реагирования на имеющиеся вызовы и угрозы".

Градация военных конфликтов

Хренин сообщил, что проект обновленной Военной доктрины Белоруссии меняет градацию военных конфликтов и делит их на межгосударственные и межкоалиционные. "Мы в новой редакции военной доктрины отошли от старой градации военных конфликтов - на региональные, локальные, другие. Мы теперь четко определили, что это может [быть] или межгосударственный, или межкоалиционный [конфликт]. То есть сделали градацию по количеству участников", - рассказал он.

По словам Хренина, в документе четко прописывается, что Белоруссия может самостоятельно противостоять угрозам, если возникнет межгосударственный конфликт, особенно с соседними странами. "В рамках реакции разделили угрозы на внутренние и внешние", - добавил он.

Новая военная доктрина не предусматривает кардинальной ревизии положений военной политики государства, актуальные положения остались неизменными, сохраняется ее оборонительный характер. Акценты в ней сделаны на такие национальные ценности, как мир, стабильность, безопасность.

Совет безопасности Белоруссии своим постановлением от 6 марта 2023 года "в связи с изменением военно-стратегической обстановки" поручил Минобороны страны начать разработку новой военной доктрины. Постановление также предписывает "в условиях эскалации глобальной геополитической напряженности основные усилия уполномоченных государственных органов в соответствии с компетенцией сосредоточить на реализации мероприятий в рамках стратегического сдерживания, направленных на защиту независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя от внешних и внутренних угроз". Действующая Военная доктрина Белоруссии была утверждена в июле 2016 года.

Президент России Владимир Путин 25 марта прошлого года объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое ТЯО в Белоруссии подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс "Искандер", который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они могли нести специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку. 16 июня Путин отметил, что первые российские ядерные заряды доставлены в Белоруссию, вся партия прибудет до конца года. Лукашенко 23 июня заявил, что значительная часть планировавшихся к доставке боеприпасов уже находится в республике.​​​​​​