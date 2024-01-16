Додон заявил, что власти Молдавии загнали страну в долговую яму

Лидер оппозиционной Партии социалистов отметил, что внешние финансово-экономические позиции страны ухудшаются

КИШИНЕВ, 16 января. /ТАСС/. Политика, проводимая президентом Молдавии Майей Санду и правящей Партией действия и солидарности, загнала страну в долговую яму. Об этом заявил бывший президент, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон.

"Внешние финансово-экономические позиции страны ухудшаются. Долговая яма. Новых кредитов меньше, а возвращать будем больше. Вот цена той политики, которую проводила власть на протяжении всего своего мандата. Основной акцент - на внешних партнерах при полном игнорировании нужд экономики", - написал в Telegram-канале Додон, который в прошлом занимал пост вице-премьера, курирующего экономику. Он привел данные из закона о государственном бюджете на 2024 год, в котором предусматривается получение кредитов на $780 млн и возвращение прежних задолженностей в размере $570 млн. Это, как пояснил Додон, означает, что средств на финансирование бюджетных расходов будет в два раза меньше, чем в прошлом году, и в три раза меньше, чем в 2022-м.

"За девять месяцев 2023 года сократился и валовый, и чистый приток прямых иностранных инвестиций. С $30 млн в четвертом квартале 2022 года до $4,8 млн в третьем квартале 2023 года", - добавил он.

"Вывод: когда представителей власти приветливо встречают за рубежом и одобрительно, по-приятельски, похлопывают по плечу - это, конечно, хорошо, но что от этого стране?" - заметил бывший президент.

В Молдавии летом 2022 года начались массовые акции протеста оппозиции, которая требует отставки Санду, ее правительства и досрочных выборов в парламент. Власти обвиняют в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни, стремительным ростом цен, подвергают критике за милитаристские заявления на фоне ситуации на Украине, а также рост военных расходов.

В этой ситуации Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий правоохранителям. В стране был введен режим ЧП, приостановлено вещание 12 молдавских телеканалов, которые предоставляли площадку оппозиции, были заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей ПСРМ, партии "Шор" и других.