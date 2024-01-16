Spiegel: "Союз Сары Вагенкнехт" выступает за прекращение поставок оружия на Украину

В черновике программы партии указано, что конфликт на Украине - это "прокси-война между НАТО и Россией", при этом "Запад мог ее избежать"

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Партия "Союз Сары Вагенкнехт" (BSW) считает, что Запад давно мог бы прекратить конфликт между РФ и Украиной, и будет на общеевропейском уровне отстаивать идею прекращения поставок оружия Киеву. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на попавший в его распоряжение черновик программы партии, с которой она планирует выступить на выборах в Европарламент 6-9 июня.

В документе указано, что конфликт на Украине - это "прокси-война между НАТО и Россией", при этом "Запад мог ее избежать". Как утверждает журнал, в партии полагают, что западные страны "давно могли закончить" конфликт путем прекращения огня и проведения мирных переговоров между Киевом и Москвой. "Чтобы мотивировать Россию к началу переговоров, следовало бы предложить безотлагательное прекращение экспорта вооружений на Украину", - отмечается в программе BSW.

Кроме того, в партии считают, что ЕС должен стать независимым на международной арене, а не "оставаться пешкой в конфликте между крупными державами и вассалом США, цифровой колонией Вашингтона". BSW призывает к "мораторию на расширение ЕС", в том числе по вопросу членства в Украины в объединении.

В сфере энергетики партия отстаивает идею возврата к импорту российских энергоносителей, а также использованию двигателей внутреннего сгорания.

Вагенкнехт неоднократно критиковала экономические санкции против России, а также миграционную политику правительства ФРГ, выступала против поставок оружия Украине. Она также не приветствовала экономическую и энергетическую политику нынешних властей Германии. Политик заявляла, что многие жители республики не считают, что их интересы сейчас представляет какая-либо из действующих партий, и "от отчаяния голосуют" за правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии". По ее словам, именно это побудило ее к созданию новой политической силы.