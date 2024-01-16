Фидан заявил о способности конфликта в Газе спровоцировать войну в других регионах

Глава МИД Турции призвал международное сообщество поддержать усилия для достижения постоянного прекращения огня в Газе и отметил, что часть стран фактически поддержала действия Израиля

АНКАРА, 16 января. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан предупредил, что пока конфликт в секторе Газа не находит решения, он способен провоцировать новые вспышки напряженности, которые сейчас наблюдаются в других регионах. Об этом он сказал на пресс-конференции в Анкаре со своим хорватским коллегой Горданом Радманом.

"Мы многократно уже говорили о риске распространения конфликта в Газе на другие регионы. Пока все ждали, что напряженность будет в Ливане, она началась в других местах. То, что происходит в Красном море, Ираке, Сирии - это предвестники того, что спираль войны в Газе превратится в водоворот", - сказал он. Фидан призвал международное сообщество "поддержать усилия для достижения постоянного прекращения огня в Газе" и отметил, что "часть стран фактически поддержала действия Израиля".

Он указал, что без равноправного подхода, учета интересов и прав и Палестины, и Израиля урегулировать конфликт не получится. "Принцип, по которому приоритет отдается только безопасности Израиля в ущерб Палестине не принесет мира. Многие страны не пытаются повлиять на ситуацию. Мы продолжим работать во имя мира и приложим все усилия для того, чтобы со стороны международного сообщества поступила должная реакция на массовые убийства, которые совершает Израиль", - заявил Фидан.