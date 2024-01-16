Израильские силовики задержали 27 человек в ходе ночных рейдов на Западном берегу Иордана

За время проведения военной операции в секторе Газа на Западном берегу и в Иорданской долине задержаны уже около 2 700 разыскиваемых лиц

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Израильские силовики задержали минувшей ночью в ходе антитеррористических рейдов на Западном берегу реки Иордан 27 человек, подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Силы Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции этой ночью задержали 27 разыскиваемых лиц по всей Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС) и в долине Иордана", - говорится в сообщении.

Кроме того, военные и сотрудники спецслужб провели рейд в поселке Бани-Наим близ Хеврона, где допросили десятки местных жителей и задержали двух разыскиваемых. Этот рейд был связан с совершенной днем ранее атакой в городе Раанана близ Тель-Авива. Там злоумышленник угнал автомобиль, напав с ножом на его водителя, после чего принялся сбивать пешеходов. В результате погибла израильтянка, еще 17 человек получили ранения. Полиция оперативно задержала нападавшего и его сообщника, ими оказались жители окрестностей Хеврона.

Как отметили в армейской пресс-службе, в общей сложности за время проведения военной операции в секторе Газа, начавшейся в ответ на нападение 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию, на Западном берегу реки Иордан и в Иорданской долине задержаны уже около 2 700 разыскиваемых лиц, примерно 1 300 из них подозреваются в связях с ХАМАС.