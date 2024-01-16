Экс-премьер Польши считает, что Евросоюз находится в состоянии "полного вырождения"

По словам Ярослава Качиньского, "вся борьба Европейского союза за верховенство закона в Польше была одной большой комедией"

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Европейский союз в настоящее время находится в состоянии "полного вырождения". Такое мнение выразил в Сейме (нижней палате парламента) Польши лидер бывшей правящей партии "Право и справедливость" и экс-премьер Ярослав Качиньский.

"Европейский союз сегодня находится в состоянии полного вырождения", - сказал политик.

По его словам, "вся борьба Европейского союза за верховенство закона в Польше была одной большой комедией". "Речь шла о том, что управляли [страной] не те, кто был [ей] нужен", - пояснил Качиньский.

Свое мнение о состоянии Евросоюза политик обосновал тем, что Брюссель никак не отреагировал на арест и тюремное заключение экс-главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, перестановки в национальной прокуратуре и решение нового правительства о закрытии государственных СМИ.