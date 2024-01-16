16 января, 11:56
Палестино-израильский конфликт

Премьер Катара заявил, что будущее ХАМАС в секторе Газа зависит от выбора палестинцев

Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани напомнил, что радикальное движение является частью палестинской политической системы

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Палестинцы должны сами определить, будет ли радикальное движение ХАМАС управлять сектором Газа и какую политическую роль оно может сыграть после окончания конфликта. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

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"ХАМАС - это часть палестинской политической системы, поэтому только у палестинского народа есть право выбора, доверить ему управление [сектором Газа] или нет. Это не наш выбор, не выбор израильтян или кого-либо еще", - сказал премьер, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 

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