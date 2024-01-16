Евродепутат от ФРГ потребовал независимого расследования смерти Гонсало Лиры

Бернхард Цимниок напомнил, что "из-за критического освещения деятельности украинского руководства" журналист неоднократно задерживался, "подвергся пыткам" и в конечном итоге умер, причем "ему отказывали в необходимой медицинской помощи"

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Евродепутат от Германии Бернхард Цимниок считает необходимым проведение под эгидой ОБСЕ независимого расследования смерти в украинской тюрьме видеоблогера, журналиста и режиссера Гонсало Лиры, имевшего американское и чилийское гражданства, а также выступил за прекращение поддержки нынешних властей на Украине. Об этом он заявил в ходе дебатов о дальнейшей поддержке Украины со стороны Евросоюза на пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге.

Цимниок напомнил, что "из-за критического освещения деятельности украинского руководства" Лира неоднократно задерживался, "подвергся пыткам" и в конечном итоге умер, причем "ему отказывали в необходимой медицинской помощи". "Мы требуем в этой связи проведения независимого расследования инцидента под эгидой ОБСЕ и немедленного прекращения любой поддержки этого коррумпированного государства", - сказал евродепутат. По его мнению, ситуация вокруг Лиры "более чем ясно" показывает, что Украина совершенно не соответствует европейским ценностям.

Европарламентарий отметил, что дальнейшая военная поддержка Украины неприемлема по некоторым причинам. "Во-первых, больше нет ни одного серьезного эксперта, который видел бы хотя бы минимальный шанс Украины на победу. В свете этого настоящей дерзостью будет и дальше перегружать наших налогоплательщиков", - считает он.

Ранее Госдепартамент США подтвердил достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Лиры. Лира в октябре 2023 года, находясь в тюрьме, заболел двусторонней пневмонией. Это следует из записки журналиста, предоставленной его отцом Гонсало Лирой-старшим порталу The Grayzone. Последний ранее опубликовал фотографию записки. По свидетельству Лиры-старшего, администрация тюрьмы проигнорировала и попыталась скрыть от семьи и адвокатов журналиста факт его болезни. Лира-старший требовал от американского посольства в Киеве вмешаться в ситуацию. Однако диппредставительство, по его словам, не приложило никаких усилий в этом направлении.

Весной прошлого года Россия призывала мировое журналистское сообщество выступить в защиту похищенного Службой безопасности Украины (СБУ) Лиры и потребовать его немедленного освобождения. СБУ задержала блогера в Харькове в мае 2023 года в связи с тем, что он поддерживал российскую спецоперацию на Украине.