Президент Швейцарии напомнила участникам форума в Давосе, что им не все доверяют

Виола Амхерд отметила, что восстановление доверия - "это задача не только государств и политиков", лидерам бизнеса также надлежит "сыграть здесь свою роль"

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Президент Швейцарии Виола Амхерд напомнила руководителям крупных компаний и политическим лидерам, собравшимся на заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, что не все слои общества им доверяют.

Тема этого заседания ВЭФ - "Восстановление доверия".

"Некоторые слои общества не доверяют всем нам, собравшимся здесь, и вообще всем политическим и деловым лидерам", - сказала Амхерд на церемонии официального открытия форума. Она отметила, что восстановление доверия - "это задача не только государств и политиков", лидерам бизнеса также надлежит "сыграть здесь свою роль". "Очевидно, что растущее социальное неравенство подпитывает популизм даже в процветающих странах", - констатировала президент.

По ее словам, если те, кого общество воспринимает как элиту, "прославляют себя в качестве особого класса, в то время как многие семьи едва сводят концы с концами, то недоверие растет". "Международное сообщество и правительства могут выдвигать прекрасные предложения, но им не следует удивляться, если их перестанут слышать или понимать", - добавила Амхерд.

"Многие из вас в этом зале имеют возможность укрепить сплоченность и социальное равенство в своих компаниях. Вам, дамы и господа, предстоит взять на себя ответственность и соответствующим образом согласовать свои деловые решения. В долгосрочной перспективе это также в интересах лидеров бизнеса", - резюмировала президент.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Форум собрал руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из более чем 120 стран, всего - более 2,8 тыс. участников. Россия не представлена на нынешней встрече в Давосе, поскольку организаторы, как и в 2023 году, не направили приглашения россиянам.