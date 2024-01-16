В Великобритании сообщили о попадании ракеты в сухогруз у берегов Йемена

По данным компании Ambrey, судно под флагом Мальты получило небольшие повреждения

ЛОНДОН, 16 января. /ТАСС/. Сухогруз Zogarafia под флагом Мальты подвергся нападению у побережья Йемена. Как сообщает компания Ambrey, которая специализируется на вопросах морской безопасности, судно, в которое попала ракета, получило небольшие повреждения.

О нападении на судно информировал также Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), при этом не приведя подробностей инцидента и названия судна. Как сообщил греческий телеканал Skai, пострадавших в результате удара нет. Судно продолжает свой путь.

"UKMTO было получено сообщение об инциденте, произошедшем примерно в 100 морских милях к северо-западу от порта Салиф в Йемене", - сообщили в центре.

По данным Ambrey, судно находилось в 76 морских милях к северо-западу от йеменского порта.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.