Евродепутаты переругались из-за поддержки Украины

Словацкий евродепутат Мирослав Радаковский заявил, что следует "прекратить поддерживать убийство славян"

ПАРИЖ, 16 января. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) перешли на взаимные оскорбления во время дебатов вокруг необходимости дальнейшей поддержки Украины. Несколько европарламентариев в ходе дебатов на пленарной сессии ЕП в Страсбурге обвиняли сторонников продолжения военной помощи в безумии и требовали остановить поставки вооружений.

"Сейчас уже открыто признают, что эту войну можно было прекратить в первые же месяцы, если бы Запад не наложил вето на мирное соглашение в апреле, - заявила евродепутат из Ирландии Клэр Дэли. - И у вас хватает смелости утверждать, что это является помощью для Украины. Единственные, кому вы помогаете - это акционеры оружейных компаний. Не ждите, что граждане ЕС вас поддержат в этом, вы говорите, как обезумевшие маньяки".

Ее соотечественник Мик Уоллес согласился с ней, выразив мнение, что европейские политики "не хотели мира, им была нужна война". "Мы хотели поддержать американскую прокси-войну, чтобы нанести ущерб России. Мы потратили миллионы евро налогоплательщиков, подпитывая войну, не отвечающую нашим интересам, и помогая разрушить Украину", - сказал он.

Однако наиболее сильную реакцию зала вызвало заявление словацкого евродепутата Мирослава Радаковского. "Нам следует прекратить поставки оружия Украине, прекратить поддерживать убийство славян. Потому что, если это не прекратить, то мы, славяне, объединимся, как братья, - а я считаю, что мы объединимся, - и сравняем Западную Европу с землей. Уверен, никто здесь этого не желает", - сказал политик.

Он отметил, что сейчас у ЕС нет шансов выиграть у России и назвал украинский конфликт "проблемой США". "Мы должны начать мирные переговоры, но без американцев, и прекратить эти убийства", - сказал он. Завершил же Радаковский свое выступление громким выкриком "Заткнись!" в адрес одного из участников заседания. После этого председатель сессии сделал ему замечание, а выступавшая следом евродепутат из Литвы Раса Юкнявичене заявила об "активизации путинских прокси" в Европарламенте.

"Конфликт на Украине угрожает нам, он ведется за наши ценности и нашу безопасность. Поэтому наш долг заключается в том, чтобы продолжать и наращивать нашу поддержку, в том числе военную, так долго, как потребуется. Говорить иначе значит проявлять несознательность", - сказала глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, которая выступала в рамках председательства Бельгии в Совете ЕС.