Депутат Европарламента призвал выдать Киеву 800 тыс. проживающих в ЕС украинских мужчин

Яак Мадисон сообщил, что Украине "нужно больше мужчин, поскольку тысячи человек погибли"

БРЮССЕЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Эстонский депутат Европарламента Яак Мадисон призвал ЕС выдать Киеву украинских мужчин, "нелегально бежавших из страны" и проживающих на территории объединения.

"На прошлой неделе мы приветствовали [украинского президента Владимира] Зеленского в Таллине, и он ясно сказал: им нужны мужчины, им нужно больше мужчин, поскольку тысячи человек погибли со стороны Украины. Но в Европе проживает почти 800 тыс. украинских мужчин, которые нарушили законы и нелегально бежали из страны, как трусы. Мы должны помочь Украине с этими мужчинами", - заявил депутат на заседании ЕП.

В декабре 2023 года Зеленский заявил, что военное командование потребовало призвать в армию еще 500 тыс. человек. В этих условиях в Верховную раду был внесен законопроект о мобилизации, который предлагал ужесточить меры в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенно сократить число категорий лиц, имеющих право на отсрочку, допуская призыв инвалидов третьей группы.

После появления в прессе этого законопроекта на пунктах пропуска на границе со странами ЕС выстроились очереди из желающих покинуть Украину, а в соцсетях появилась информация, что инвалидам третьей группы, многодетным отцам и некоторым категориям водителей запрещают выезд. На фоне серьезного резонанса вокруг законопроекта многие депутаты украинского парламента выступили с его критикой, а документ был возвращен на доработку правительству.