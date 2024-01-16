СМИ: в Латвии разослали 985 россиянам повторные письма с угрозой депортации

по данным телеканала LTV, россияне должны в течение двух недель ответить на повторные письма, решение насчет их депортации еще не принято

ВИЛЬНЮС, 16 января. /ТАСС/. Власти Латвии разослали повторные письма с угрозой депортации из страны 985 россиянам, которые не выполнили требование для получения вида на жительство (ВНЖ) в республике. Изначально подобные уведомления получили 1 167 граждан РФ, сообщил телеканал LTV со ссылкой на представителя Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) МВД Латвии Майру Розе.

Она отметила, передает телеканал, что в отношении этих граждан "нет информации о том, что с ними происходит". "[Повторные письма были направлены,] чтобы они могли сообщить нам свое мнение о том, что им может быть выдано предписание о выезде", - добавила Розе.

Как отмечает телеканал, россияне должны в течение двух недель ответить на повторные письма, решение насчет их депортации еще не принято. В ответе они могут указать, что уже покинули страну, если это соответствует действительности, сообщить, что им требуется еще некоторое время для выезда из республики, или написать о намерении подать заявление о ВНЖ в Латвии. В том же случае, если власти не получат ответа, они будут вынуждены провести проверку на предмет того, пребывают ли эти граждане РФ в республике.

УДГМ также напомнило, что россияне, не сдавшие языковой экзамен, должны предоставить властям необходимые документы до 1 апреля 2024 года.

Депортация граждан РФ из Латвии

12 января стало известно, что власти Латвии приняли решение о выдворении из страны 82-летнего пенсионера Бориса Каткова. Посольство России в Латвии выразило крайнее возмущение по этому поводу. В диппредставительстве добавили, что, согласно решению МВД Латвии, "пожилой человек был признан угрозой национальности безопасности и приговорен к выдворению из страны с бессрочным запретом на возвращение". Вынесенный латвийскими властями вердикт дипломаты назвали "абсолютно антигуманным" и нарушающим принцип неразделения семьи, поскольку в Латвии у россиянина остались супруга, дети и внуки.

В сентябре 2022 года Сейм (однопалатный парламент) Латвии принял поправки в закон о миграции, которые обязывали граждан России - владельцев ПМЖ в прибалтийской республике до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы должны были быть аннулированы.

14 сентября латвийский парламент утвердил в окончательном чтении поправки к закону об иммиграции, продлевающие на два года срок сдачи экзамена по государственному языку для получения права на постоянное проживание в республике. Теперь проживающие в Латвии граждане РФ смогут получить временный ВНЖ сроком на два года, за этот срок им необходимо будет сдать экзамен по государственному языку. Заявку на получение ВНЖ необходимо было направить до 31 декабря 2023 года. Отсрочка затронет лишь записавшихся на сдачу экзамена до начала сентября 2023 года, не прошедшим тестирование дадут возможность пересдачи. От сдачи экзамена освободят лишь лиц старше 75 лет.