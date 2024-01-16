Столтенберг заявил, что НАТО не собирается расширяться на Азию

Генсек альянса отметил, что организация останется региональной

ДАВОС, 16 января. /ТАСС/. Североатлантический альянс останется региональным и не собирается расширяться на Азию, но должен реагировать на происходящее в этом регионе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Вы правы, что НАТО - это трансатлантический альянс, мы останемся региональным альянсом. Но трансатлантическое пространство сталкивается с угрозами, безопасность не является региональной, безопасность является глобальной. То, что происходит в Азии, имеет значение в Европе, и наоборот, - сказал он. - Мы должны понимать, что это не про движение НАТО в Азию, но про то, что Китай подходит ближе к нашим дверям".