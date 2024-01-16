Турецкая армия ликвидировала свыше 100 целей РПК и почти 80 боевиков в Ираке и Сирии

Глава Минобороны Яшар Гюлер заявил, что борьба РПК будет продолжена до тех пор, "пока не будет ликвидирован последний террорист"

СТАМБУЛ, 16 января. /ТАСС/. Турецкая армия за последние пять дней ликвидировала свыше 100 целей Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана Анкарой террористической) в результате операций, проведенных на севере Ирака и Сирии. Об этом сообщил глава Минобороны республики Яшар Гюлер в парламенте.

"В результате воздушных операций, проведенных на севере Ирака и Сирии в координации с Национальной разведывательной организацией, за последние пять дней уничтожено 114 целей террористической организации, а также 78 террористов", - сказал министр. Трансляцию его выступления из парламента вел телеканал TRT Haber.

Глава Минобороны заявил, что борьба РПК будет продолжена до тех пор, "пока не будет ликвидирован последний террорист".

Операции в Ираке и Сирии начались после нападения 12 января боевиков РПК на турецкий военный пост на севере Ирака, тогда погибли девять военнослужащих.

Турецкие власти называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.