Орбан: ЕС должен оказать помощь Украине из внебюджетных источников

Венгрия выступила против того, чтобы страны ЕС брали общий кредит ради оказания финансовой помощи Киеву

БУДАПЕШТ, 16 января. /ТАСС/. Венгрия считает, что Евросоюз должен оказать финансовую помощь Украине, но таким образом, чтобы это не нанесло ущерба бюджету всего сообщества. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед журналистами после переговоров в Будапеште со словацким коллегой Робертом Фицо.

"Думаю, что мы должны помочь Украине, но таким образом, чтобы не навредить бюджету Евросоюза", - сказал глава венгерского правительства. Он уточнил, что, по его мнению, финансовая помощь Украине должна поступать "из внебюджетных источников" ЕС и не на долговременной основе. "Неизвестно, что будет через четыре года" на Украине, пояснил Орбан.

Он также подтвердил, что Венгрия выступает против того, чтобы страны ЕС брали общий кредит ради оказания финансовой помощи Украине. По мнению Будапешта, для этого следует создать специальный фонд, в который смогут поступать средства как из государственных, так и частных источников. Венгрия готова внести свой вклад "из национального бюджета", заверил премьер, пресс-конференция которого транслировалась венгерскими телеканалами.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря Орбан заблокировал поправки в бюджет ЕС, предусматривавшие выделение Украине 50 млрд из бюджета сообщества на 2024-2027 годы. Венгрия предложила предоставлять финансовую помощь Украине постепенно, на ежегодной основе при строгом контроле за использованием средств. Вопрос об этом с учетом венгерской позиции будет рассматриваться на внеочередном саммите ЕС 1 февраля.