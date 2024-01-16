Латвия собрала коалицию из почти 20 стран для поставки дронов Украине

Глава Минобороны страны Андрис Спрудс отметил, что основная цель организации заключается в том, чтобы поставить Киеву "как можно больше беспилотников"

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Латвия из почти 20 стран собрала коалицию, чтобы поставить Украине тысячи новых беспилотников. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра обороны Латвии Андриса Спрудса.

По его словам, основная цель коалиции заключается в том, чтобы поставить Киеву "как можно больше беспилотников". Министр отметил, что число стран - партнеров по коалиции "приближается к 20". Дальнейшие детали проекта он не раскрыл.

По данным агентства, о планах по созданию коалиции стало известно в декабре 2023 года в ходе встречи Спрудса с его украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 10 января о подписании соглашения с Литвой о совместном производстве средств борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Зеленский также посетил Латвию и Эстонию с целью заручиться поддержкой этих стран.