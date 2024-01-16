Столтенберг заявил, что ситуация на фронте на Украине очень тяжелая

Генсек НАТО отметил, что нельзя недооценивать Россию

ДАВОС, 16 января. /ТАСС/. Ситуация в настоящее время на фронте на Украине чрезвычайно тяжелая для украинской армии, Россию нельзя недооценивать. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Ситуация на фронте чрезвычайно тяжелая. Русские атакуют, и контрнаступление, которое украинцы запустили прошлым летом, не дало те результаты, на которые мы все надеялись. Мы видим, как Россия сейчас наращивает [силы]. В целом Россия серьезно атакует. Это серьезно, мы не должны недооценивать Россию", - сказал он.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи, на которых обсуждаются актуальные вопросы политики, экономики и общественной жизни. 54-е ежегодное заседание ВЭФ проходит в Давосе с 15 по 19 января. Его тема - "Восстановление доверия". Форум собрал руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из более 120 стран, всего - более 2,8 тыс. участников. Россия не представлена на нынешней встрече в Давосе, поскольку организаторы, как в 2023 году, не направили приглашения россиянам.