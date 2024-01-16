Премьер Словакии заявил о бессмысленности военной помощи Украине

По словам Роберта Фицо, она ведет лишь к увеличению числа жертв конфликта

БУДАПЕШТ, 16 января. /ТАСС/. Военная помощь Запада Украине не имеет смысла и ведет лишь к увеличению жертв конфликта. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с венгерским коллегой Виктором Орбаном по итогам их переговоров.

"Это [конфликт на Украине] не имеет военного решения, - сказал Фицо. - Украинская армия потеряла сейчас способность вести равную дуэль с РФ".

При продолжении военной поддержки Украины ситуация не изменится, по его словам, и через три года. "Через три года также мы будем здесь стоять, и мы будем констатировать, что пропали €50 млрд [предлагаемых в ЕС для выделения помощи Украине], и что с каждой стороны [конфликта] на 100 тыс. мертвых солдат стало больше, и что никто не сдвинулся с места. Россияне будут и далее контролировать Донецк и Луганск, не сдвинутся, конечно, из Крыма. Будет улучшаться позиция России для переговоров [о мирном урегулировании конфликта]", - сказал Фицо.

Глава словацкого правительства заявил, что как словак с огорчением смотрит на то, как славяне уничтожают друг друга из-за геополитических интересов некоторых сил на Западе, из-за которых сейчас происходит украинский конфликт. Эти силы, по его словам, дважды запретили киевским властям заключить перемирие. Он призвал руководствоваться здравым разумом и отказаться от попыток ослабить РФ с помощью Украины.

"Российская экономика работает, рубль остается в позиции [на стабильном курсовом уровне], Россия становится более самодостаточной, российские предприятия энергетической отрасли информируют о [заключении] разных рекордных соглашений, касающихся экспорта энергии в такие страны как Китай и Индия", - сказал Фицо.

Он проинформировал, что на будущей неделе в среду в Ужгороде встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. "Мы и далее настаиваем на том, что будем предоставлять [Украине] только гуманитарную помощь, но не будем направлять никакого оружия, так как с помощью оружия не будет решена проблема, которая у нас существует на Украине", - сказал премьер Словакии.

Помочь Украине без вреда для бюджета ЕС

Братислава, по словам Фицо, поддерживает позицию Венгрии о необходимости помочь Украине без вреда для бюджета Евросоюза. Финансирование Киева должно происходить вне данного бюджета. Такие предложения Будапешта являются "рациональными и здравыми".

ЕС, как сказал премьер, предоставляет значительно больше средств Украине, чем некоторым государствам-членам сообщества. "Представите себе, что мы сейчас платим Украине ежемесячно из [средств] ЕС €1,5 млрд", - отметил Фицо. Эта помощь, по его словам, "не дает никакого эффекта".

"Мы [Словакия и Венгрия] хотим больше денег на борьбу с нелегальной миграцией", - сказал Фицо. Братислава также настаивает на выделении дополнительных средств на развитие инфраструктуры словацких районов, примыкающих к границе с Украиной.

Фицо подчеркнул, что Словакия и Венгрия отвергают возможность распределения беженцев в ЕС и выплату государствами-членами сообщества компенсаций за отказ их принять. Братислава и Будапешт также выступают против отмены права вето стран Евросоюза при принятии в организации коллективных решений.