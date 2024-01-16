Reuters: страны ЕС планируют направить миссию в Красное море

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По данным агентства, ожидается, что эта миссия будет создана не позднее 19 февраля

БРЮССЕЛЬ, 16 января. /ТАСС/. Страны - члены ЕС предварительно одобрили создание военно-морской миссии для обеспечения безопасности кораблей в Красном море. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Планируется, что эта миссия будет создана не позднее 19 февраля. Она будет работать в координации с другими странами, которые также защищают торговые суда от участившихся нападений йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы).

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам СЕНТКОМ, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.