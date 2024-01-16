Зеленский признался, что не хочет замораживать конфликт

Президент Украины вновь попросил у лидеров западных стран усиления санкционного давления на Россию

ДАВОС, 16 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что не хочет замораживать вооруженный конфликт. При этом он признал, что получает вопросы о начале переговоров с РФ.

"Может ли заморозка войны на Украине привести к ее завершению? Я не хочу соглашаться с истиной, что любой замороженный конфликт в конце концов вспыхнет вновь", - сказал он. Зеленский напомнил о попытках "заморозить войну" в Донбассе в 2014 году, однако умолчал о том, что именно Киев отказался от выполнения Минских соглашений, которые лежали в основе мирного урегулирования.

При этом он вновь попросил у лидеров западных стран усиления санкционного давления на РФ, а также упрекнул их в побуждении Киева к деэскалации конфликта.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры с Украиной об урегулировании конфликта. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, "свидетельствующие о полной оторванности официального Киева от современных реалий", включая требование вывода российских войск из новых регионов РФ.