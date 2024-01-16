Эксперт: Нигер благодарен РФ за поддержку и намерен вдохнуть новую жизнь в сотрудничество

Главный редактор Нигерского агентства печати Абдурахаман Шегу отметил, что Россия была среди тех немногих держав, которые поддержали приход новых властей

ХАРАРЕ, 16 января. /Корр. ТАСС Павел Мыльцев/. Нынешний визит премьера Республики Нигер Али Ламина Зейна в Россию - первый после прихода к власти Национального совета спасения родины (НССР) и является выражением благодарности Москве за поддержку. Визит также преследует цель вдохнуть новую жизнь в сотрудничество двух стран, которому уже более 50 лет, заявил главный редактор Нигерского агентства печати (НАП) Абдурахаман Шегу.

Премьер африканской страны прибыл в РФ в сопровождении министров обороны, нефти, спорта и торговли.

"Визит премьер-министра Али Ламина Зейна в Москву - первый со времени прихода к власти НССР в июле прошлого года и имеет для нас особое значение, - указал Шегу в интервью корреспонденту ТАСС. - Прежде всего, речь идет об укреплении связей между Ниамеем и Москвой: Россия была среди тех немногих держав, которые поддержали приход к власти в Нигере новых властей, выступивших против военной угрозы со стороны некоторых государств под эгидой Экономического сообщества стран Западной Африки".

Нигер благодарен России

"Визит премьер-министра - выражение этой благодарности и стремления вдохнуть новую жизнь в более чем 50-летнее сотрудничество наших стран, - отметил руководитель агентства. - Наше партнерство затрагивает отрасли добычи полезных ископаемых, энергетики, инфраструктуры, а также сферы культуры, образования. Россия выделяет стипендии для обучения нигерской молодежи в российских вузах".

Шегу обратил внимание на то, что Нигер уже шесть месяцев находится под эмбарго со стороны ЭКОВАС и нуждается в поддержке со стороны России, особенно в том, что касается зерновых и удобрений. Он отметил, что Нигер добывает нефть и уран - два стратегических вида полезных ископаемых, в использовании которых Россия накопила большой опыт, и африканская страна хотела бы им воспользоваться.

"Что касается обстановки в регионе Сахеля, где орудуют экстремистские группировки, то для борьбы с ними Нигеру необходимы опыт и технологические наработки России, - указал Шеху. - У нас много вооружения российского производства, в частности, самолеты, многие нигерские офицеры получили образование в России. Это подчеркивает особое значение военного сотрудничества. Нынешний визит проходит после визита заместителя министра обороны России в Ниамей, во время которого были подписаны несколько соглашений. В борьбе с терроризмом Нигеру нужны разные средства. Россия располагает важными преимуществами в том, что касается технологии и подходу к сотрудничеству".

Курс на укрепление суверенитета и независимости

"Нигер стремится разнообразить партнерство, - подчеркнул Шегу. - Новые власти страны встали на путь укрепления суверенитета и независимости, покончив с неоколониальными соглашениями и изгнав войска Франции, бывшей колониальной державы. Наша страна выступает за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество. Это выражается, в частности, в сближении с некоторыми мощными развивающимися странами, такими, как Турция, Индия. Мы вошли в союз с такими государствами Сахеля, как Мали и Буркина-Фасо, договорились сообща решать вопросы сотрудничества. Эти две страны наращивают взаимодействие с Москвой, и Ниамей не может оставаться в стороне".

В конце июля 2023 года группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Лидеры стран - членов ЭКОВАС ввели против мятежников жесткие санкции.