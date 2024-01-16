Эрдоган: Турция не допустит создания у своих границ "террористического образования"

Турецкий президент отметил, что несколько стран не сдержали данные государству обещания по поводу борьбы с терроризмом, в связи с этим они не вправе запрещать республике вести борьбу против террора

СТАМБУЛ, 16 января. /ТАСС/. Турция уничтожит терроризм в его источнике, не допустит создания у своих границ "террористического образования". Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации после заседания правительства республики, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел государственный телеканал TRT Haber.

"Нашим силам безопасности дано указание ликвидировать все элементы терроризма, где бы они ни находились, и независимо от того, кто за ними стоит. Пока империалисты за столом вынашивают планы создания в Ираке и Сирии "террористана" (террористического государства - прим. ТАСС), мы не можем чувствовать себя в безопасности. Ряд стран не сдержали данные нам обещания по поводу борьбы с терроризмом, в связи с этим они не вправе запрещать нам вести борьбу против террора. Мы не допустим создания у своих границ "террористического государства" - сказал Эрдоган.

Эрдоган заявил, что операции против РПК в Сирии и Ираке будут продолжены. "Более того, они будут расширены, и каждой новой операцией мы не только спросим за пролитую нашими военными кровь, но и заложим будущее своей безопасности. В ближайшие месяцы, кто бы и что ни говорил, мы предпримем новые шаги, направленные на обеспечение собственной безопасности", - сказал турецкий президент.

По его словам, на совещании по вопросам безопасности, которое состоялось 13 января с представителями администрации президент Турции дал указание "ликвидировать всех террористов".

Президент Турции также сообщил, что с 12 января, когда на севере Ирака в результате нападения боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена и признана Анкарой террористической) погибли 9 турецких военных, уничтожено 114 целей РПК, ликвидировано 78 боевиков.

Турецкие власти называют РПК основной угрозой национальной безопасности. Армия республики периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.