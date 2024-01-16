Белый дом заявил, что Запад расширяет масштабы подготовки ВСУ

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Запад занимается "внедрением инноваций" на Украине

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Возглавляемая Соединенными Штатами западная коалиция расширяет масштабы подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Соединенные Штаты и наши партнеры будут продолжать поддерживать их (Украину - прим. ТАСС). Мы расширяем масштабы подготовки украинских войск. Мы работаем над тем, чтобы заручиться двухпартийной поддержкой выделения необходимых ресурсов для поставки Украине необходимого вооружения. Мы наращиваем собственную военно-промышленную базу, лишая Россию доступа к важнейшим ресурсам, необходимым ей для того, чтобы сделать то же самое", - утверждал Салливан.

По его версии, Запад занимается "внедрением инноваций" на Украине. "Это очень важный момент. Работаем с нашими партнерами и особенно с частным сектором, чтобы помочь Украине решить ключевые технологические проблемы в условиях меняющейся обстановки на поле боя, как например, радиоэлектронная борьба, беспилотники и разминирование", - подчеркнул Салливан.

Как утверждал в начале января начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Алексей Таран, более 30 стран так или иначе участвуют в организации мероприятий по подготовке украинских военнослужащих за рубежом. По его словам, среди них США, Великобритания, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, а также Грузия и Молдавия. Таран добавил, что неоспоримым лидером в организации базовой общевойсковой подготовки, а также подготовки командиров младшего звена стала Великобритания. С февраля 2022 года там прошли обучение более 30 тыс. военнослужащих, а с 2014 года - более 50 тыс., отметил генерал-майор.