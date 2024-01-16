16 января, 16:23,
обновлено 16 января, 17:19
Военная операция на Украине

Белый дом заявил, что Запад расширяет масштабы подготовки ВСУ

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Запад занимается "внедрением инноваций" на Украине

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Возглавляемая Соединенными Штатами западная коалиция расширяет масштабы подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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"Соединенные Штаты и наши партнеры будут продолжать поддерживать их (Украину - прим. ТАСС). Мы расширяем масштабы подготовки украинских войск. Мы работаем над тем, чтобы заручиться двухпартийной поддержкой выделения необходимых ресурсов для поставки Украине необходимого вооружения. Мы наращиваем собственную военно-промышленную базу, лишая Россию доступа к важнейшим ресурсам, необходимым ей для того, чтобы сделать то же самое", - утверждал Салливан.

По его версии, Запад занимается "внедрением инноваций" на Украине. "Это очень важный момент. Работаем с нашими партнерами и особенно с частным сектором, чтобы помочь Украине решить ключевые технологические проблемы в условиях меняющейся обстановки на поле боя, как например, радиоэлектронная борьба, беспилотники и разминирование", - подчеркнул Салливан.

Как утверждал в начале января начальник главного управления доктрин и подготовки Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Алексей Таран, более 30 стран так или иначе участвуют в организации мероприятий по подготовке украинских военнослужащих за рубежом. По его словам, среди них США, Великобритания, большинство стран ЕС, Канада, Норвегия, Австралия, а также Грузия и Молдавия. Таран добавил, что неоспоримым лидером в организации базовой общевойсковой подготовки, а также подготовки командиров младшего звена стала Великобритания. С февраля 2022 года там прошли обучение более 30 тыс. военнослужащих, а с 2014 года - более 50 тыс., отметил генерал-майор. 

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