Белый дом попытается добиться выделения Конгрессом помощи Киеву в ближайшие недели

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан указал на необходимость мобилизовать двухпартийную поддержку

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов попытается добиться выделения американским Конгрессом дальнейшей помощи Украине в ближайшие недели. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы должны обеспечить Украину необходимыми ресурсами для закупки вооружений, которые ей нужны для достижения необходимых результатов. А для этого необходимо мобилизовать двухпартийную поддержку, которая есть у нас как в Палате представителей, так и в Сенате [Конгресса США], и преобразовать ее в реальные голоса за выделение средств. Президент [США Джо] Байден решительно нацелен на это. Мы стремимся добиться этого в ближайшие недели", - отметил Салливан.

"И на самом деле я продолжаю верить и выражать уверенность в том, что после множества перипетий мы в конце концов придем к этому. Я придерживался этой уверенности с самого начала. Я продолжаю верить в это и сегодня", - добавил он.

Вашингтонская администрация направила почти четыре месяца назад в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября прошлого года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с демократом Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в обеих палатах законодательного органа высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон предупреждал несколько раз о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются.