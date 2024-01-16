Власти Дрездена объяснили решение реконструировать мемориал жертвам бомбардировок

Как говорится в пресс-релизе городских властей, это сделали в рамках реконструкции площади Альтмаркт

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Власти германского Дрездена еще пять лет назад решили убрать надпись с мемориала в память о жертвах англо-американских бомбардировок. Как говорится в пресс-релизе городских властей, это сделали в рамках реконструкции всей площади и самого мемориала. В частности, вместо старой надписи дополнят текст на расположенной там стеле.

"В рамках реконструкции площади Альтмаркт еще в 2019 г. <...> было принято решено изменить внешний вид мемориала. В результате было решено удалить выгравированную надпись с задней части каменной скамьи. Это было прописано в контракте на реконструкцию площади. Расположение надписи на скамье неоднократно становилось предметом критики, поскольку люди сидели спиной к тексту. Также туда постоянно наносили граффити", - говорится в пресс-релизе, который поступил в ответ на запрос корреспондента ТАСС.

В 2020 году рядом со скамьей установили стелу с описанием объекта. Именно этот текст теперь будет дополнен. В частности, будут данные, что во время бомбардировок погибли 25 тыс. человек. Дата авианалетов - 13 февраля - "служит напоминанием о необходимости поддерживать и укреплять мир в Европе и во всем мире", добавлено в описание.

Прежняя надпись на каменной скамье была такой: "Это место памяти и поминовения. Здесь были преданы огню тела тысяч жертв авианалетов 13 и 14 февраля 1945 года. Тогда в наш город вернулся ужас войны, распространившийся из Германии по всему миру".

Бургомистр Дрездена Дирк Хильберт выразил сожаление в связи с тем, что общественность не была проинформирована о намерениях переформатировать мемориал заранее. "В этом случае информация о запланированных действиях была необходима", - приводятся его слова в релизе.

В результате бомбардировки англо-американской авиацией 13-15 февраля 1945 года саксонской столицы погибли, по некоторым данным, около 25 тыс. человек. Более половины зданий были уничтожены или серьезно повреждены. На Дрезден было сброшено около 2,4 тыс. тонн фугасных и почти 1,5 тыс. тонн зажигательных бомб.

Американцы и британцы объясняли бомбардировки тем, что Дрезден как важный транспортный центр подвергся налетам с целью сделать невозможным движение транспорта в обход Берлина и Лейпцига. В то же время, ряд исследователей отмечают, что военное значение административного центра Саксонии и достигнутые военные результаты крайне не пропорциональны числу жертв среди гражданского населения.