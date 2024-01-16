СМИ: Иран нанес удары по целям в Пакистане

Для нанесения ударов использовались беспилотники и ракеты, уточняет агентство Tasnim

ДУБАЙ, 16 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Ирана нанесли удары по двум штабам террористической группировки "Джейш аль-Зольм", располагавшимся на территории Пакистана. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

По его сведениям, для нанесения ударов использовались беспилотники и ракеты. Другие подробности операции не приводятся.

В ночь на 10 января террористы "Джейш аль-Зольм" совершили нападение на контрольно-пропускной пункт между городами Раск и Джангал в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, в результате которого погиб полицейский. Группировка и ранее брала на себя ответственность за террористические акты на ирано-пакистанской границе, а также нападения на военнослужащих пограничной службы Ирана.