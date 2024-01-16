В США заявили, что урегулировать ближневосточный конфликт можно в ближайшей перспективе

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что власти Израиля обязаны "проводить военную кампанию в Газе с соблюдением международного гуманитарного права"

ЖЕНЕВА, 16 января. /ТАСС/. Вашингтон считает урегулирование ближневосточного конфликта при реализации двухгосударственного решения возможным в ближайшей перспективе, а не через многие годы. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Реагируя на этот кризис, мы активно рассматриваем с партнерами в регионе путь к нормализации [связей] и интеграции. Многое предстоит сделать, но мы совместно работаем на каждодневной основе, размышляя о том, каким может и должно быть будущее после конфликта. Будущее, в котором Газа больше никогда не будет использована в качестве площадки для террористов. Будущее, в котором израильтяне и арабы живут в мире, у палестинцев есть свое государство, безопасность Израиля обеспечена. Я знаю, что сейчас, когда так много гнева, боли и неопределенности, это трудно представить. Но это действительно единственный путь, на котором для всех обеспечивается мир и безопасность и, более того, это не является невыполнимым. Этого можно достичь, - сказал он. - Есть составляющие, которые нужно сложить для достижения этого результата. И не за годы, а в ближайшей перспективе, если все мы приложим усилия и примем мудрое и смелое решение выбрать этот путь".

Салливан также подчеркнул, что власти Израиля обязаны "проводить [военную] кампанию [в Газе] с соблюдением международного гуманитарного права", а также с учетом "моральной и стратегической необходимости делать различие между террористами и невинным гражданским населением".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.