Суммарная протяженность подземных туннелей ХАМАС может превышать 700 км

По информации The New York Times, чтобы вывести из строя всю построенную систему, понадобятся годы

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Армия Израиля предполагает, что суммарная протяженность подземных туннелей в секторе Газа может составлять от 560 до 720 км при том, что длина сектора Газа составляет около 40 км. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их информации, чтобы вывести из строя всю построенную движением ХАМАС систему, понадобятся годы. При этом перед уничтожением туннеля израильским военным необходимо нанести его координаты на карту и убедиться, что внутри нет заложников. Так же существует риск, что подземные коридоры заминированы. По словам неназванного израильского военного, он и его группа обнаружила бомбы в стенах около 50 туннелей в городе Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа.

Согласно отчету за 2015 год, данные которого приводит The New York Times, ХАМАС потратило более $3 млн на строительство туннелей по всей территории Газы, многие из них были построены под гражданской инфраструктурой.

Израильские военные называют такую схему строительства треугольником, так как туннели чаще всего проходят в местах, где одновременно располагаются школа, больница и мечеть.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Радикальное движение назвало эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.