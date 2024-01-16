В ЦАР заявили, что страна добивается создания на своей территории базы России

Правительство уже предоставило для этого участок земли в местечке Беренго в 80 км к западу от Банги, сообщил советник президента республики Фидель Нгоуандика

ПРЕТОРИЯ, 16 января. /ТАСС/. Власти Центрально-Африканской Республики (ЦАР) готовы принять российскую базу на территории своей страны. Об этом заявил советник президента ЦАР Фидель Нгоуандика агентству "Африканская инициатива".

"Мы хотели бы, чтобы Россия построила свою базу в ЦАР, - отметил он. - Правительство уже предоставило для этого участок земли в местечке Беренго в 80 км к западу от столицы страны Банги".

Нгоуандика сообщил, что существующая в Беренго инфраструктура позволяет развернуть до 10 тыс. военнослужащих. "Целью присутствия российских военных в ЦАР является обучение наших солдат, - заметил он. - Мы на 1000% привержены России и считаем, что РФ должна оставаться с нами. Если Россия бросит нас сегодня, нас сожрут западные государства, которые ничего не сделали для нашей страны с момента обретения нами независимости".