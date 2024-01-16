Глава управления Суэцкого канала заявил, что отказ от прохода судов является временным

Усама Рабиа отметил, что "ни одна из компаний не объявила, что окончательно решила пользоваться другим маршрутом"

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Отказ судоходных компаний от использования Суэцкого канала из-за напряженной обстановки в южной части Красного моря носит временный характер, ни одна из них не приняла решение об окончательном выборе другого маршрута. Об этом заявил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

"Судоходные компании подтвердили, что приостановили использование своими судами Суэцкого канала до дальнейшего уведомления", - отметил Рабиа, слова которого привел телеканал Sada al-Balad. Он добавил, что "ни одна из компаний не объявила, что окончательно решила пользоваться другим маршрутом".

Он подтвердил, что на судоходство по Суэцкому каналу негативно отразились "проблемы с безопасностью и опасения судовладельцев при пересечении Баб-эль-Мандебского пролива". По данным Рабиа, за 15 дней января количество судов, прошедших по Суэцкому каналу, сократилось на 30% по сравнению с тем же периодом года минувшего, их тоннаж сократился на 41%". Он также сообщил, что "доходы канала за первую половину января сократились на 41% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом".

По убеждению главы управления, негативное воздействие напряженной обстановки в южной части Красного касается "не только Суэцкого канала, но и всего мира". "По сравнению с маршрутом через мыс Доброй Надежды Суэцкий канал является значительно более быстрым и экономичным путем", - пояснил Рабиа, добавив, что "альтернативный маршрут увеличивает затраты на топливо, зарплату моряков, стоимость самих перевозимых товаров".

Некоторое время назад Рабиа опроверг информацию, что движение судов по каналу было остановлено из-за напряженной обстановки в южной части Красного моря. Он отметил, что управление Суэцкого канала намерено установить прямые каналы связи с судоходными компаниями, чтобы "совместно координировать действия, направленные на обеспечение устойчивости глобальных цепочек поставок". По убеждению главы управления канала, этот шаг отвечает "интересам всего мирового судоходного сообщества и направлен на повышение эффективности работы Суэцкого канала и качества обслуживания его партнеров и клиентов".

Доходы Египта от эксплуатации Суэцкого канала в прошлом году превысили $10 млрд. Финансовые поступления от канала являются одной из основных доходных статей египетского бюджета и важным источником пополнения долларами казны страны.