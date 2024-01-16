ЦАХАЛ заявил об уничтожении "стратегического" туннеля ХАМАС в центре сектора Газа

Согласно заявлению армейской пресс-службы, в связи с операцией в этом районе открыли альтернативный маршрут

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об уничтожении "стратегического подземного маршрута" ХАМАС в центральной части сектора Газа под дорогой Салах эд-Дин, которая соединяет южную и северную части палестинского анклава. .

"Террористический туннель ХАМАС под дорогой Салах эд-Дин, соединяющей север и юг сектора Газа, был уничтожен 646-й бригадой. Стратегический подземный маршрут ХАМАС находился под гуманитарным коридором и пересекал Вади-Газа (пересыхающий ручей, пересекающий сектор Газа посередине - прим. ТАСС). Туннель, протянувшийся на сотни метров на глубине около 9 м, использовался ХАМАС для переброски террористов с севера сектора Газа на юг [анклава]", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

"В связи с операцией в этом районе был открыт альтернативный маршрут [гуманитарного коридора]", - отметили в ведомстве.