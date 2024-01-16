В Венгрии заявили, что события на Украине и ее потребности в помощи предсказать невозможно

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что "необходимо более консервативное планирование с более короткими периодами финансирования"

БУДАПЕШТ, 16 января. /ТАСС/. Венгрия считает, что Евросоюз не должен выделять финансовую помощь Украине сразу на период до 2027 года, потому что развитие событий в этой стране в течение ближайших четырех лет предсказать невозможно. Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Министр напомнил, что Еврокомиссия предложила внести поправки в бюджет ЕС на 2024-2027 годы, чтобы предоставить Украине €50 млрд. На последнем саммите Евросоюза, состоявшемся в Брюсселе 14-15 января, глава правительства Венгрии Виктор Орбан наложил на это решение вето и заявил о необходимости финансировать Украину постепенно, выделяя ей средства из источников вне бюджета ЕС и только на ежегодной основе. 16 января премьер подтвердил эту позицию, беседуя с журналистами после встречи в Будапеште со словацким коллегой Робертом Фицо.

"Развитие событий и потребности Украины невозможно предсказать на четыре года вперед", - пояснил Бока, опубликовавший выдержки из интервью на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). По мнению министра, "необходимо более консервативное планирование с более короткими периодами финансирования". При этом в конце каждого периода установленный порядок долен пересматриваться, а дальнейшее финансирование - утверждаться новым решением. Для накопления и расходования средств в поддержку Украины, "должен быть создан специальный фонд с добровольным участием европейских государств и международных финансовых игроков", сказал Бока.

По сообщениям из Брюсселя, Еврокомиссия приступила к подготовке новых предложений относительно финансирования Украины, и Орбан в одном из своих недавних заявлений приветствовал разработку плана Б. Вопрос об этом будет обсуждаться с учетом позиции Венгрии на внеочередном саммите ЕС в Брюсселе 1 февраля.