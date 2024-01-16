В Минобороны Италии сообщили, что примут около сотни палестинских детей для лечения

В ведомстве напомнили, что обязательства по оказанию медицинской помощи палестинцам на себя взяли только Италия и Франция

РИМ, 16 января. /ТАСС/. Итальянские власти примут около сотни тяжелобольных палестинских детей для оказания медицинской помощи. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Минобороны республики.

"Италия примет около ста палестинских детей с серьезными осложнениями, которые в сопровождении своих семей получат медицинскую помощь в ряде больниц на территории страны", - сообщается в документе по итогам прошедшей в понедельник видеоконференции, в которой приняли участие министр обороны Италии Гвидо Крозетто и его французский коллега Себастьен Лекорню.

В ведомстве добавили, что Италия ведет переговоры с Египтом по отправке в сектор Газа военно-полевого госпиталя. "Рим и Париж также могли бы сотрудничать в этом вопросе и надеются, что другие страны присоединятся к этой инициативе", - говорится в сообщении. В Минобороны Италии напомнили, что обязательства по оказанию медицинской помощи палестинцам на себя взяли только Италия и Франция.

Италия в ноябре направила в ближневосточный регион корабль ВМС логистического назначения Vulcano, снабженный медицинским оборудованием и операционными. Как ТАСС пояснили в оборонном ведомстве, предполагается, что он будет связан с наземным госпиталем.

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