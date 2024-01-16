Бойцы ХАМАС сообщили об уничтожении израильских военных в городе Газа

Бой произошел в районе Ат-Туффах на востоке города Газа, заявили в группировке "Бригады Иззэддина аль-Кассама"

РАБАТ, 16 января. /ТАСС/. Бойцы группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло палестинского движения ХАМАС) сообщили, что в ходе боя смогли уничтожить и ранить военных израильской армии в секторе Газа. Об этом говорится в Telegram-канале группировки.

Бой произошел в районе Ат-Туффах на востоке города Газа. Бойцы ХАМАС не уточняют число убитых израильских военнослужащих.

Кроме того, "Бригады Иззэддина аль-Кассама" утверждают, что они наносят минометные удары в городе Газа по военным еврейского государства. Также из крупнокалиберных минометов обстреливаются позиции израильских военнослужащих в районе лагеря беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа.