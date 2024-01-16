Блинкен и фон дер Ляйен обсудили двухгосударственное решение вопроса Израиля и Палестины

Госсекретарь США и глава Еврокомиссии также уделили внимание вопросу оказания дальнейшей международной помощи Украине

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен обсудили двухгосударственное урегулирование палестино-израильского конфликта во время встречи на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Они (Блинкен и фон дер Ляйен - прим. ТАСС) также обсудили настоятельную необходимость увеличить объем гуманитарной помощи палестинскому мирному населению в Газе, предотвратить дальнейшее разрастание конфликта, обеспечить освобождение всех заложников, гарантировать, что атаки [палестинского радикального движения] ХАМАС 7 октября больше никогда не повторятся, а также способствовать созданию палестинского государства", - отметил дипломат.

Госсекретарь и глава ЕК также "подчеркнули, что свобода судоходства в Красном море имеет жизненно важное значение для мировой торговли и региональной безопасности, и призвали" мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене прекратить нападения на суда.

Блинкен и фон дер Ляйен "обсудили важность оказания дальнейшей международной помощи Украине", добавил Миллер.