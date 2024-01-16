Spiegel: Германия может отправить Израилю тысячи танковых боеприпасов

Запрос обсуждался на протяжении последних двух месяцев в обстановке "строгой секретности", уточняет журнал

БЕРЛИН, 16 января. /ТАСС/. Израиль в ноябре 2023 года запросил у Германии 10 тыс. танковых боеприпасов калибра 120 мм производства компании Rheinmetall, ФРГ близка к одобрению сделки. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, запрос обсуждался на протяжении последних двух месяцев в обстановке "строгой секретности" на уровне ведомства федерального канцлера, министерства обороны, МИД и Минэкономики.

Официальных данных со стороны германского правительства на этот счет еще не поступало.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и начал наносить ответные удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии.