Ганчев: жители Купянского района не хотят эвакуироваться по решению украинских властей

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области отметил, что выселяют людей, чтобы потом прикрыться их домами, как щитом

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Жители Купянкого района не хотят эвакуироваться по решению властей подконтрольной Украине территории Харьковской области, так как боятся уничтожения своих домов. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

"Оккупационные власти Харьковской области объявили об очередной эвакуации из Купянского района семей с детьми. По нашей информации, эта идея не пользуется популярностью у местного населения. Люди прекрасно понимают, что будет с их домами, как только они их покинут", - сказал Ганчев.

По его словам, эвакуация касается населенных пунктов вблизи реки Оскол, что может говорить о подготовке Вооруженных сил Украины к обороне. "Поэтому и выселяют людей, чтобы потом прикрыться их домами, как щитом", - добавил Ганчев.

Ранее об обязательной эвакуации семей с детьми из 25 населенных пунктов Купянского района сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов, пообещав эвакуированным жилье и поддержку от международных гуманитарных организаций.