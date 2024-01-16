США уничтожили четыре ракеты хуситов на территории Йемена

Четыре противокорабельные баллистические ракеты были готовы к запуску с подконтрольных хуситам территорий Йемена

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Американские военные уничтожили на территории Йемена четыре противокорабельные баллистические ракеты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило Центрально командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

"Примерно в 04:15 по времени Саны (совпадает с московским - прим. ТАСС) ВС США нанесли удар и уничтожили четыре противокорабельных баллистических ракеты хуситов, которые были готовы к запуску с подконтрольных хуситам территорий Йемена", - говорится в сообщении командования, опубликованном в X.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, нанесли удары по объектам "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары стали ответом на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали, в частности, места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.