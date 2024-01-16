Столтенберг: США останутся в НАТО независимо от результатов президентских выборов

Генсек альянса отметил, что в интересах безопасности Соединенных Штатов иметь более 30 друзей и союзников

ДАВОС, 16 января. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что США не выйдут из альянса независимо от исхода президентских выборов в этой стране.

"США останутся верным и важным союзником, потому что в интересах безопасности Соединенных Штатов иметь более 30 друзей и союзников", - заявил генсек в интервью Bloomberg TV на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что бывший президент США Дональд Трамп в частном порядке предупредил, что США не придут на помощь Евросоюзу, если он подвергнется вооруженному нападению. По утверждению еврокомиссара, Трамп также отметил, что "НАТО мертво" и США выйдут из альянса, сообщила газета Politico.

По словам Столтенберга, он никогда не слышал от Трампа подобных высказываний. Напротив, основная претензия американского политика заключалась в том, что европейские союзники выделяют недостаточно средств на оборону.

Очередные выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года нынешний американский лидер Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Республиканец Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.